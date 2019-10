Ovo se ne viđa često: Rigorozna kazna za Federera

Federer je izgubio četvrtfinalni okršaj i završio takmičenje u Šangaju.

Tokom trećeg seta, nakon što je maestralno spasao pet meč lopti u drugom, imao je veliki zaostatak, pa je uslijedilo blago izbacivanje frustracija.

Pri vođstvu Zvereva od 3:0 i 15:15 na servisu Švajcarca, Zverev je poslao dobru lopticu pod noge Federera, koji nije uspio da prebaci mrežu.

Federer je bio blago frustriran, da bi zatim udario lopticu poslije poena i izbacio je van igrališta.

Udarac koji je Rodžer zadao loptici nije bio jak i nije izgledalo kao da u njemu ima previše bijesa, ali je loptica otišla daleko od terena, pa je sudija Naćo Forkadel oduzeo poen.

Federer je pokušao da objasni sudiji da je pogrešio, ali nije imao uspjeha. Forkadel je na ne baš uvjerljiv način rekao Rodžeru zašto je dobio novu opomenu kojom je izgubio poen.

"Point deducted, Mr Federer"

Not often you see this...#RolexSHMasters pic.twitter.com/cnsdwBQBMu

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019