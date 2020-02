Ovo je pilot koji je upravlja helikopterom u kojem je poginuo Brajant

Ara Zobajan (50) je jedan od poginulih u helikopterskoj nesreći u Kalabasasu u nedjelju, 26. januara.

Zapravo, on je upravljao letjelicom koja je udarila u brdo i u smrt odvela devet osoba, među kojima i Kobija Brajanta i njegovu kćerku Đijanu.

Kolege i prijatelji tvrde da je Ara bio sjajna osoba, uvijek spremna na šalu, ali i da pomogne svakome u nevolji, a opšte je poznato i da je bio blizak s članovima porodice Brajant.

Ara Zobajan je bio iskusan pilot, koji je posjedovao dozvolu za letenje pomoću instrumenata (IFR), odnosno u uslovima smanjene vidljivosti. Ara je i dan ranije imao let od okruga Orandž do okruga Ventura. Za njega je to predstavljalo rutinu.

Međutim, u nedjelju je magla bila previše gusta, a vlasnik helikoptera Sikorski S-76B, firma "Island Ekspress Helikopters", nije posjedovala dozvolu za let pomoću instrumenata.

Zobajan je bio prinuđen obići dolinu San Fernando, sve dok nije uspio da se vrati na rutu i ponovo počne da prati autoput.

U posljednjem obraćanju putem radioveze Ara je kontroli vazdušnog saobraćaja rekao da se "penje, kako bi izbjegao sloj oblaka", a onda je helikopter udario u brdo.

Ara se u letenje zaljubio kao tinejdžer, kada je turističkim letom prešao Grand kanjon. Godinama kasnije počeo je da pilotira i do kobnog 26. januara imao je više od 8.200 sati u zraku!

Zobajan je bio glavni pilot svoje kompanije, a Kobi Brajant nije jedina NBA zvijezda koju je vozio.