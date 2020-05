Ovo je idealna petorka Igokee

Protekle tri sedmice navijači su mogli da biraju idealnu petorku svojih klubova.

Tako, prema mišljenju navijača idealnu petorku Igokee čine Milan Dozet, Branko Jorović, Korsli Edvards, Dorel Rajt i Brejdi Hejslip.

The all-time ideal team of @BCIgokea, selected by the fans.#ABALiga pic.twitter.com/YjiOraC0Zu

— ABA Liga (@ABA_League) May 1, 2020