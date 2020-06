Ovako je pričao Ilija Petković: "Imam neostavarenu želju, a to je da budem selektor Republike Srpske"

Prije dvije i po godine, Ilija Petković, koji je preminuo juče u 75. godini života u Beogradu, dobio je nagradu za fudbalsko stvaralaštvo i izuzetna dostignuća "Miljan Miljanić" na "Danu fudbala" u Banjaluci.

Tom prilikom, legendarni "tajfun sa Karaburme" je priznao da ima neostvarenu želju...

"Imam jednu neostvarenu želju, a to je da budem selektor Republike Srpske na nekom velikom takmičenju. Takođe želim da kažem nešto o čovjeku po kome ova nagrada nosi ime, a to je Miljan Miljanić. On je svima nama bio učitelj, zaista jedan velikan", rekao je Petković.

Ilija Petković je često bio gost u Banjaluci i nikad nije krio se u gradu na Vrbasu uvijek osjećao kao kod kuće.

"Ja sam se ovdje što bi se reklo odomaćio, često sam u Banjaluci i lijepo se osjećam. Drago mi je da ovdje uvijek vidim nova lica i nove ljude koji dobijaju priznanja. Izuzetno sam ponosan kada dobijem ovakvo priznanje, pogotovo ovdje u Banjaluci. Ja sam kao fudbaler bio na mnogim pozornicama, ali ovo danas je za mene nešto posebno. Ovo je priznanje za moju igračku i trenersku karijeru".