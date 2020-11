Otkriven plan ATP, Federera i Nadala, a evo i zašto im smeta Đoković

Srpski teniser Novak Đoković ne želi da tenis bude samo za bogate.

Hoće da pomogne slabije rangiranim teniserima da dobiju više novca sa turnira - i pošto to nije mogao da uradi zbog pritisaka na funkciji predsjednika Savjeta igrača ATP podnio je ostavku i osnovao Asocijaciju profesionalnih tenisera.

Napadali su ga redom zbog toga, kazali da je potrebno jedinostvo u vrijeme pandemije, a ne podjele, dok je sada konačno otkriveno šta ga je to zapravo najviše pogodilo.

Portugalski teniser Gastao Elijas, koji je 441. na ATP listi, objavio je na svom Tviteu povjerljive informacije sa sastanaka igrača i ATP, a onda ih samo nekoliko minuta kasnije obrisao - svjestan da će to izazvati (pre)veliku pažnju.

U čemu je problem?

Savjet igrača je glasao za promjenu novčanih nagrada na turnirima i to tako da se smanjuje dobit u kvalifikacijama i ranijim rundama, a povećava u kasnijim (!?).

To je veliki udar na slabije rangirane tenisere, koji i inače ne zarađuju mnogo i većina ih čak radi bez trenera, a navodno je to bio zahtjev igrača. Očigledno je da su oni bolje rangirani željeli da obezbijede sebe i nisu marili za one koji imaju malo…

Trenutni predsjednik Savjeta igrača je Kevin Anderson, a tu su još Rafael Nadal, Feliks Ože-Alijasim, Džon Milman, Žeremi Šardi, Endi Marej i drugi.

Pošto se bore za sopstvene interese - Gastao Elijas je objasnio da se u posljednje vrijeme frka oko Đokovića digla baš zbog toga što je osnovao novi Sindikat tenisera koji se ne zalaže za iste vrijednosti, a koji nema ko nije napadao.

Na suprotnoj strani su i Nadal i Federer, čak i neke teniske legende poput Martine Navratilove, ali ovo tek pokazuje Đokoviću koliko je bio u pravu.