Fudbaleri Borca koji se od ponedeljka nalaze u Trebinju na pripremama, trebali su danas igrati prijateljski meč protiv Leotara na Policama. Međutim, zbog jakog nevremena praćenog kišom, koja je gotovo poplavila teren, utakmica je otkazana.

Ekspedicija Borca poslije ručka vraća se u Banjaluku gdje će raditi do petka 29. januara, kada je predviđen let za Antaliju. Crveno – plavi u Turskoj ostaju do 12. februara.