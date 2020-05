Otkazan svi međunarodni teniski turniri koji su planirani za maj

Svi međunarodni teniski turniri koji su u BiH planirani za maj su otkazani, a organizatori su najavili da će tražiti nove termine kada se smiri situacija sa korona virusom.

-Kao što je poznato Svjetska teniska federacija (ITF) suspendovala je sva takmičenja do 13. juna, samim tim otkazana je serija turnira koja se, tradicionalno, u maju održavala u BiH. Radi se o turnirima u Doboju, Banjaluci, Brčkom i Prijedoru i Kiseljaku. To su nekadašnji fjučers turniri, a danas turniri iz serije World tenis tur. Organizatori će svakako pokušati da dobiju nove termine krajem godine ukoliko to situacija sa korona virusom to dozvoli. Naravno, sada tu postoje dodatni problemi, sponzorstva, finasiranja i slično tako da će to biti veliki problem – rekao je generalni sekretar Teniskog saveza Republike Srpske Dragan Dragičević.

Teniseri u Republici Srpskoj sa treninzima će početi u ponedeljak, a nakon manje od mjesec dana biće nastavljeni turniri na domaćoj sceni.

-Sezona u BiH je takođe prekinuta, a prvi turniri planirani su početkom jula. Već u ponedeljak mi u Republici Srpskoj smo trebali početi sa treninzima. Klubovi su spremni, igrači jedva čekaju da izađu na teren ali još uvek čekamo preporuke nadležnih institucija kako bi smo se spremili za sve obaveze koje trebamo ispuniti kako bismo bezbedno trenirali – rekao je Dragičević.

Kada je u pitanju Čelendžer Banjaluka koji bi trebalo da se održi u septembru jop uvijek nikakva odluka nije donesena, a u velikoj mjeri će zavisiti od odluka na globalnom nivou.