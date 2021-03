Otac Megan Markl: Izvinio sam se više od 100 puta! Tu sam za nju, ako me želi...

Otuđeni otac Megan Markl, Tomas Markl (76) je progovorio za medije nakon velikog intervjua njegove kćerke i princa Harija kod Opre Vinfri pre nekoliko dana.

Naime, Tomas se danas osvrnuo na kćerkine riječi "da ju je izdao".

- Svi pravimo greške, ali ja nikad nisam igrao goli bilijar i oblačio se kao Hitler, kao što je Hari to radio - rekao je Tomas.

Gospodin Markl je otkrio da se "izvinio više od 100 puta" što je sklopio sporazum sa paparacima prije krajevskog vjenčanja 2018. godine i pozvao par da ga posjeti, jer živi samo 112 km daleko od njih.

On je takođe porekao da su članovi kraljevske porodice i britanska javnost rasisti i rekao je da su Harijeve i Meganine tvrdnje o rasizmu u Britaniji "pravo sr*nje".

Dodao je da iako je možda istina da je neko iz kraljevske porodice pitao koje boje će biti Arčijeva koža prije nego što se rodio, to je vjerovatno bilo samo "glupo pitanje, bez loših namjera".

Tomas Markl je ovog puta progovorio za "Good morning Britain" iz Velike Britanije nakon što je gledao intervju njegove kćerke i princa Harija sa Oprom Vinfri.

Tomas je dodao da iako je on nju iznevjerio, iznevjerila je i ona njega jer je presjekla sve veze sa njim poslije njegove operacije srca prije 3 godine.

- Ono što je zaključak jeste da me ona nije izgubila. Dala je izjavu u kojoj kaže da je izgubila oca, ali to nije tačno, ja bih uvijek bio uz nju, tu sam za nju i sada ako me želi - rekao je Tomas.

Megan je u intervjuu otkrila da za razliku od njenog oca, njena majka Doria Ragland dostojanstveno ne daje izjave već 4 godine.