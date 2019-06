Otac Luke Jovića govorio za ATV: Real je san koji niko nije mogao da zamisli

Niko nije vjerovao da će Luka jednog dana dogurati do ovih visina poručuje otac najskupljeg srpskog fudbalera svih vremena Milan Jović. Ni on nije svjestan da je njegov sin zadužio dres kraljevskog kluba, najveće fudbalske institucije na planeti.

Milan se za ATV prisjetio vremena kada su zajedno iz Bijeljine putovali u Beograd na treninge Crvene zvezde gdje je Luka stigao sa osam godina.

- Spavali smo jednom ispred stadiona Crvene zvezde. Nije nam se isplatilo da idemo kući u Bijeljinu. Uvijek sam imao u autu ćebe i jastuk. Otišli smo iza južne tribine Zvezdinog stadiona gdje ima parking. Otišao sam na Autokomandu, kupio sam Luki da jede. Tada sam vozio pasat, oborili smo sjedište i bilo je prostora za obojicu. Pokrio sam ga, svoje sjedište pomjerio nazad i njegova glava je uvijek bila pored mene - prisjeća se Milan.

Ponosan je stariji Jović što se njegov sin za uspjeh izborio sam. Nije bilo pomoći sa strane ili ispod stola, nikada nikom nisam dao ni marku kaže Milan. Igrama u Frankfurtu Luka Jović se svrstao među najbolje napadače svijeta. Sa 22 godine ga očekuje najveći izazov, dres Reala gdje su prije njega mreže rivala zatrpavali najveći fudbaleri koji su koračali zelenim terenima.

- To nije mogao niko da zamisli, nije mogao da bude san nijednom igraču koji je bio tamo. Ljudi koji su Luku odveli u Real nisu mogli da vjeruju kako je on dočekan i kako su ga prihvatili. To je savršenstvo kako taj klub funkcioniše, ne može se upisati već samo doživjeti - rekao je stariji Jović.

A na kraju dana, uspjeh, golovi i novac ne mogu da se mjere sa roditeljskom srećom kada Luka dođe u porodični dom Jovića u Bijeljini. Profesionalne obaveze i surovost modernog fudbala ne dozvoljavaju tako česte dolaske kući.

- Sjećam se riječi svoje supruge kada mi je rekla da ga vratim kući. Nisi ga trebao voditi ako ne možeš bez njega, tako mi je rekla. Bilo mi je teško kao roditelju. Budemo po cijeli dan s njim u stanu i kada krenemo kući on bi nas zaustavljao. Govorio nam je ostanite još malo - sa suzama u očima kaže Milan.

Nakon naporne, ali uspješne sezone u Ajntrahtu, Luka se priključio reprezentaciji Srbije. Selektor mlade selekcije Goran Đorović dao mu je slobodno da skokne na predstavljanje do Madrida, a već danas pridružio se saigračima u Portorožu. Orliće u ponedjeljak očekuje prva utakmica na Evropskom prvenstvu u Trstu protiv Austrije.