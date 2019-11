Otac Luke Dončića o svom "sukobu" sa Vladom Divcem

Luka Dončić blista u dresu Dalasa, a američki novinari vode raspravu oko toga zašto Sakramento nije izabrao mladog Slovenca.

Prije svih novinar ESPN Tim Mekmahon se obrušio na Vladu Divca, koji je, po njemu, preskočio Luku “zbog njegovog oca Saše”.

Demanti je stigao od oca, koji je to nazvao glupostima.

"Sve je to laž i glupost, tu nema istine. Divac i ja smo prijatelji i među nama je sve u redu. Čuli smo se i zajedno smo se smijali priči da je ljut na mene. Ne znam na osnovu čega je taj novinar došao do takvog zaključka. Zar mislite da bi se Vlade vodio ličnim interesima i da bi Sakramento, koji je ozbiljan klub, to dopustio", istakao je Saša Dončić.