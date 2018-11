"Osveta" Minesoti: Bjelica odličan protiv "svojih" VIDEO

Beka srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića u noći između petka na subotu nije bilo u dresu Kingsa, pošto poslije operacije kolena i povratka u duelu sa Toronto Reptorsima, ima ograničene minute i postepeno će biti uvođen u igru.

Dok je Bogdanović u ograničenom režimu igre, drugi Srbin u Sakramentu Nemanja Bjelica je na terenu bio 27 minuta. Krilni centar je tri sezone proveo u Minesoti gdje je igrao tek ponekad u svom prepoznatljivom stilu, da bi ovoga ljeta prešao u Kingse.

Bjelica je svom bivšem klubu ubacio 14 poena, uz šut iz igre 6-13, 2-6 za tri, imao je osam skokova, asistenciju, ukradenu loptu i četiri izgubljene, kao i dvije blokade.

“They’re dancing in the streets in Belgrade!” 🇷🇸⁰⁰

🙌 @NemanjaBjelica 🙌 pic.twitter.com/6T8IsoAJiW

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 10, 2018