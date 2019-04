Osvanuli bilbordi podrške Jusufu Nurkić FOTO

Nurkić je uspješno operiran, a uoči posljednjeg meča Blejzersa, u Portlandu su stavljeni i bilbordi podrške.

‘We Love You Nurkic’ goes up in Portland ahead of Blazers final regular season home game https://t.co/accA9bNjxG pic.twitter.com/BMVOmBd4RQ

"Volimo te Jusufe Nurkiću", poruka je koja je ispisana na srpskom i na engleskom jeziku.

Went and shot a few photos of the 'We Love You Jusuf Nurkic' billboard that Blazers fans funded to honor the injured @bosnianbeast27. Words from @lizzzyacker https://t.co/vnIMe0OEud #ripcity pic.twitter.com/RYFxg92Krk

