Ospina dobio udarac u glavu, srušio se 35 minuta kasnije FOTO

Golman napuljskog kluba David Ospina u 4. minutu je od napadača Udinezea Ignasija Puseta dobio udarac u glavu te je zbog toga nosio povez, a onda se u 40. minutu utakmice odjednom - srušio.

Nekoliko trenutaka je prošlo dok prisutni nisu shvatili šta se događa, a potom mu je pružena prva pomoć.

Ubrzo je odveden na nosilima te prebačen u bolnicu, a italijanski mediji prenose kako je Ospina budan u bolnici sa ženom te kako je trenutno stabilno.

Ipak, ovakva povreda zvuči dosta ozbiljno pa je za očekivati da kolumbijskog golmana još neko vrijeme nećemo vidjeti na terenima, barem dok ne obavi sve potrebne pretrage, a postoji mogućnost da se i vrati u Arsenal odakle je došao na pozajmicu u Napoli, piše "24sata.hr".

U trenutku njegovog izlaska sa terena rezultat je bio 2:2. Golove su na utakmici za Napoli zabili Junes, Kaljehon, Milik i Mertens, a strijelci za Udineze bili su Lasanja i Fofana.

Praying for David Ospina's quick recovery. He has been taken to the hospital after collapsing on the pitch today following a head injury. pic.twitter.com/kYsWfbUEfY

— P™ (@Cechque) March 17, 2019