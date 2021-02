Osaka slavila na Australijan openu

Osaka je mnogo lakše nego što se očekivalo savladala 24. igračicu svijeta. Bilo joj je potrebno oko sat i 20 minuta igre.

Japanki je ovo četvrta Grend slem titula (AO 2019. i US open 2018. i 2020).Prvi set je vrlo lako mogao da ode na drugu stranu, bilo je razmjena brejkova, a Osaka je u devetom gemu uspjela da spriječi brejk.

23yo Naomi Osaka beats Jen Brady 6-4, 6-3 to win the #AusOpen for the 2nd time. 4th career Grand Slam title for the Japanese, who now won the last two Majors she played.

21 consecutive wins

14 consecutive Grand Slam wins.

[getty] pic.twitter.com/2GaoCtqVNa

— José Morgado (@josemorgado) February 20, 2021