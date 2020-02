Orlovima Kup Republike Srpske

Košarkašice Orlova, četvrti put u klupskoj istoriji, osvojile su trofej pobjednika Kupa Republike Srpske. Orlovi su večeras u finalu pobijedili Mladi Krajišnik rezultatom 86:62.

Košarkašice Mladog Krajišnika otvorile su utakmicu serijom 7:0, a nešto više od četiri minute Orlovi su bili bez poena a nakon četiri minuta Rajić postiže poene sa linije slobodnih bacanja.Prvi koš iz igre za Orlove postigla je Šobot nakon pet minuta, a na početno vođstvo “malenih” Orlovi su odgovorili serijom 10:0. Nastavljena je velika borba, a prvu dionicu Mladi Krajišnik je okončao sa tri poena viška (16:13)

Drugo poluvrijeme trojkom za Orlove otvara Tamara Rajić (16:16). Marjanović je na drugoj strani dva puta precizna sa linije slobodnih bacanja, a novom trojkom Rajićeva dovodi Orlove u vođstvo. Nastavljena je srija trojki, ovaj put za Krajišnik pogađa Simić ali koševima ispod koša na drugoj strani Svitlica pogađa za izjednačenje (21:21). Poslije dvije vezane trojke, koje su postigle Blagojević za Krajišnik i Ristić za Orlove na redini druge četvrtine “malene” su imale dva poena viška (28:26), a Ristić polaganjem za peti vezani poen donosi izjednačenje (28:28). Serijom 5:0 Krajišnik dolazi do novog vođstva ali na minut i 21 sukundu do poluvremena Orlovi ponovi prilaze na samo poen zaostatka (37:36), a košem Begenešićeve nakon 20 sekundi sa linije slobodnog bacanja i do izjednačenja. Begenešić u narednom napadu pogađa i iz igre za vođstvo Orlova na poluvrmenu 39:37.