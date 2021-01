"Orlovi" ispustili Francuze poslije drame

Ekipa selektora Tonija Đerone je poslije dva kola lider grupe 1 sa tri boda, dok Galski pijetlovi, kojima je ovo bio posljednji pripremni duel pred početak Svjetskog prvenstva, imaju bod. U grupi su još Belgija i Grčka.

Srpski tim je sjajno počeo utakmicu, poveo je 4:1, ali je domaćin brzo odgovorio i izjednačio na 5:5.

WATCH: Bogdan Radivojevic shows here for @rssrbije that a right wing can always make an impact from the back court! 🔥 #ehfeuro2022 pic.twitter.com/eXc5YirPsx

— EHF EURO (@EHFEURO) January 9, 2021