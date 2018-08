"Orlići" šampioni Evrope

Košarkaši Srbije uzrasta do 18 godina, savladali su vršnjake iz Letonije u finalu Evropskog prvenstva koje se igralo u Rigi. Rezultat je bio 99:90.

Srpska ekipa je odlično otvorila meč i poslije nepuna tri minuta su "orlići" imali dvocifrenu prednost. Izuzetno su raspoloženi bili izabranici Aleksandra Bućana i prva četvrtina je završena rezultatom 32:20. Druga je počela slično i Srbija je na poluvremenu imala 13 razlike. Odlično su u tim momentima igrali Marko Pecarski, Zoran Paunović i Filip Petrušev.

Reakcija domaćih Letonaca se desila u trećem periodu. Oni su odlično šutirali trojke, posebno Arturs Zagars, i čak su došli na dva posjeda minusa. Tada je bilo šest poena prednosti za Srbiju, ali su "orlići" pogotcima Marka Pecarskog i jednom trojkom Uroša Trifunvića opet napravili dvocifreni plus.

U posljednjoj četvrtini je Letonija uspijela još jednom da dođe do jednocifrenog minusa, kada je trojku pogodio Valters Ververis. Bilo je 91:84 na dva minuta do kraja meča. Na minut i 20 do kraja meča grešku u koracima je napravio Paunović poslije čega su domaći poentirali za 92:88. Letonci su pokušavali presingom da natjeraju srpske juniore na grešku, a važne koševe su tada dali opet Pecarski i Trifunović.

Letonci su probali da dođu do brze trojke, ali dva šuta su bila neuspješna pa su slijedili penali za Paunovića. On je razliku podigao na plus sedam, a kako su Letonci ostali bez trojke time je meč bio okončan.

Marko Pecarski je meč završio sa 34 poena i 13 skokova, dok je Filip Petrušev ubacio 29. Zoran Paunović je postigao 17, a Uroš Trifunović pet međutim njegovi koševi su dolazili u ključnim momentima kada su se Letonci vraćali.

Artur Zagars je ubacio 26 poena za Letoniju uz šut za tri 5/11, a Valters Ververis je imao 20 poena.

Ovo je inače druga uzastopna zlatna medalja za uzrast do 18 godina sa Srbiju, a četvrta od kako se reprezentacija takmiči pod tim imenom.