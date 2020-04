Oporavak Aleksandra Subića ide po planu

Defanzivac Borca iz Banja Luke Aleksandar Subić teško se povrijedio u meču sa zeničkim Čelikom, u meču 7. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Banjalučka ekipa je bila domaćin i slavila sa 3:1,a Subiću je stradalo koljeno. Operisan je u oktobru mjesecu u Banja Luci i u toku je oporavak.

-Operacija je dobro prošla. Sada je u toku oporavak i malo me je u svemu omela ova epidemija. Ne mogu da radim na terenu ili u nekoj Sali za rekonvalescente, ali zato mogu kod kuće. Za sada ide sve kako treba. Kontrole su bile redovne i ljekari su bili zadovoljni kako to sve izgleda. I ja sam. Ne osjećam bol kada radim vježbe, a to mi je najvažnije, kaže Subić.

Svjestan je on da je ova sezona za njega završena. Teško je očekivati da će moći da se tavi stručnom štabu na raspolaganje, pa i da se šampionat nastavi:

-U ovom momentu je najvažnije sačuvati zdravlje. Nas fudbalera, trenera, navijača. Moramo biti disciplinovani i sačekati da sve ovo prođe i nakon toga razmišljati o fudbalu. Biće vremena za najvažniju sporednu stvar na svijetu. Da li će se prvenstvo nastaviti zaista ne znam i ne odlučujem ja. Mislim da će se s pažnjom pratiti upute UEFA, ali i naših vlasti i onda donijeti najbolja i najsvrsishodnija odluka, jasan je Subić.

Ovaj odličnu defanzivac spreman je, kako nam je rekao, ako se šampionat nastavi priključiti saigračima na pripremama:

-Mislim da ću moći i da će mi doktori odobriti da lagano krenem sa radom, kada se ekipa i ako se okupi na neki mini pripremama. Neću naravno moći ispratiti kompletne treninge, ali mi je važno da krenem sa trčanjem i laganim radom. Biću siguran sam apsolutno spreman za naredni šampionat, rekao nam je Subić kome smo poželjeli da se što prije vrati na teren i onu prepoznatljivu formu koja ga je bila odvela i u beogradski Partizan.

