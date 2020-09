Ona je uvijek uz novaka: Francuskinja opet bodrila Đokovića

Ova navijačica je odmah po saznanju da će biti dozvoljeno prisustvo publike u Rimu otputovala je u Italiju kako bi bodrila svog idola. Sojer je našla mjesto na tribinama i nada se da će Đoković uspjeti da dođe do rekordne 36. titule na Mastersima.

Ona je uspjela da uhvati posljednji avion za Rim i bila je presrećna što je nakon nekoliko mjeseci bila u prilici da bodri srpskog tenisera.

I will check all your wonderful tweets when I can but I’m at the airport, absolutely happy with @DjokerNole’s win, with my day which was so fantastic. I repeat it: last minute plans are awesome & my friends are also the best.

Grazie mille Novak y Roma 🇮🇹💚🤍❤️#Djokovic #NoleFam pic.twitter.com/oLupqMecEW

— 𝙹𝚞𝚕𝚒𝚎 (@NDjokofan) September 20, 2020