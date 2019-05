Olimpijakos zatražio "zeleno svjetlo" od klubova za učešće u ABA ligi FOTO

Atinski "Olimpijakos" uputio je zvanični dopis svim klubovima ABA lige u kojem je zatražio "zeleno svjetlo" za nastup u regionalnom takmičenju.

Višestruki šampion Evrope, kako se navodi u dopisu koji je u posjedu ATV-a, želi da postane dio takmičenja koje je u minulih nekoliko godina izraslo u jedno od najkvalitetnijih u Evropi.

"Spremni smo da sve svoje kapacitete stavimo na raspolaganje ABA ligi i nadamo se vašem pozitivnom glasu na predstojećoj sjednici Skupštine ABA lige", stoji između ostalog u dopisu.

O zahtjevu Olimpijakosa da postane novi član ABA lige raspravljaće se na sjednici Skupštine regionalnog takmičenja koja je zakazana za 24.maj u Banjaluci

"Olimpijakos bi mogao da se priključi ABA ligi, ali samo u slučaju da klubovi daju svoj pristanak. Na sjednici Skupštine ABA lige, koja će biti održana u Banjaluci, 24. maja raspravljaćemo o zahtjevu Olimpijakosa i tada će se znati da li će atinski klub zaigrati u ABA ligi. Mislim da bi za ABA ligu bilo dobro da dobijemo novo tržište u svakom pogledu, ali i novu publiku. Svi znamo da je Olimpijakos velikan evropske košarke. Međutim, ja o tome ne odlučujem, na klubovima je da donesu odluku. Sve će biti poznato nakon sjednice u Banjaluci. Prema mojim saznanjima Cedevita, Crvena zvezda, FMP i Mega su protiv ulaska Olimpijakosa u ABA ligu. Međutim, to ne mora da znači da je to njihova konačna odluka. Do sjednice Skupštine ima još vremena. Olimpijakos intezivno lobira među svim klubovima, tako je još rano govoriti o svemu s obzirom da se i ovdašnji klubovi vode svojim interesima”, izjavio je juče, u opširnom intervju o aktuelnoj situaciju u ABA ligi, Igor Dodik, predsjednik regionalnog takmičenja.