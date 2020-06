Okačio rukavice o klin: Konor Mekgregor se povlači iz ringa!

Irski borac na svom zvaničnom Tviter nalogu naveo da je trofejnom putu došao kraj.

- Odlučio sam da se povučem iz ringa. Hvala vam za nevjerovatne uspomene! Kakva je to vožnja bila! Ovo je slike mene i moje majke sa jedne od proslava titule u Las Vegasu. Megs, biraj dom iz svojih snova. Šta god poželiš je tvoje - napisao je slavni borac.

Ovo je treći put da se na sličan način Konor oprašta od sporta i profesionalnog borenja, pa ljubitelji MMA širom svijeta nisu prihvatili ovakvu odluku previše ozbiljno. Nakon što je za samo 40 sekundi savladao "Kauboja" Seronea, Mekgregor je na društvenim mrežama prihvatio izazov Oskara De La Hoje i najavio bokserski meč.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020