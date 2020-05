Ognjen Vranješ za ATV: Ponosan sam na izbor u najbolji tim AEK-a u posljednjih 20 godina

Βρέθηκαν και πάλι στα Σπάτα μετά από πενήντα ημέρες! Χαρούμενοι και αισιόδοξοι ότι η μπάλα θα κυλήσει και πάλι στο χορτάρι, μετά από μια διαδικασία που θα είναι βήμα - βήμα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια! Μία δύσκολη αλλά αναγκαία προσπάθεια επιστροφής στην ποδοσφαιρική κανονικότητα! Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, το προπονητικό τιμ και όλο το προσωπικό των Σπατών ολοκλήρωσαν πριν από λίγο τη διαδικασία των τεστ προκειμένου να επιστρέψουν στις ατομικές -σε πρώτη φάση- προπονήσεις. #aekfc #aekfamily #wefightcovid #staysafe #μένουμε_ασφαλείς

May 4, 2020