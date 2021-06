Oglasio se Nole o dječaku kojem je dao reket: Čak me je i savjetovao

Naime, najbolji teniser svijeta je reket kojim je osvojio 19. Gren slem titulu poklonio jednom dječaku koji je bio toliko oduševljen da je ta scena obišla cijeli svijet.

"Čuo sam tog dječaka sve vrijeme, ali zaista ne znam ko je on. Bodrio me je i kada sam gubio 2:0 u setovima. Čak mi je davao i savjete tokom meča, poput trenera. On je bio najbolji izbor. Želio sam njemu dati reket jer me je podržavao tokom čitavog meča", rekao je Đoković nakon što je na konferenciji za medije upitan ko je zapravo taj dječak.

Podsjetimo, Đoković je juče napravio pravi podvig jer je bio u zaostatku od dva seta. Cicipas, kojem je ovo bilo prvo Gren slem, prvi set je dobio 7:6, a drugi 6:2. Đoković je dobio naredna tri seta, 6:3, 6:2, 6:4.

Novaku je to drugi naslov pobjednika pariskog Gren slem turnira, koji je ranije osvojio 2016. godine.

I just asked Djokovic about this. He said he did not know the boy but he had heard the boy had been supporting him throughout the match, even offering him detailed tactics. Djokovic said if anyone deserved the racket after the final, it was him. https://t.co/l0d8XBvAnP

— Christopher Clarey (@christophclarey) June 13, 2021