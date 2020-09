Oglasio se i omraženi sudija: Diskvalifikacija Đokovića je bila jedina opcija

Glavni sudija meča Ju-Es opena koji je diskvalifikovao Novaka Đokovića, Soren Frimel, rekao je da je to bila ispravna odluka.

On je nakon Novakove diskvalifikacije rekao da je to bila jedina opcija i da je odluka ,,zasnovana na činjenici da je loptica udarena u bijesu, nesmotreno i da je sudiju udarila pravo u grlo“.

Takođe, Frimel je uvjerena da Đoković nije imao namjeru da učini tako nešto.

– Dva su faktora – akcija i rezultat. Akcija je, iako nije bilo namjere, dovela do rezultata, a to je udaranje sudije lopticom i činjenica da je ona očigledno bila povrijeđena. To su glavni faktori pri donošenju odluke u ovom slučaju – kazao je Frimel.

On je prošle godine postavljen za sudiju na US Openu i po prvi put se našao u situaciji da diskvalifikuje nekog igrača.

– Kažnjavanje igrača na Gren slemu je važna i veoma teška odluka. Nije važno na kom terenu se sve dešava ili o kom igraču se radi, moraš da doneseš ispravnu odluku. Svi na terenu su bili svjesni uloga u ovom slučaju – istakao je Frimel.