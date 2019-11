Odlična igra Zvezde, Igokea poražena u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Igokeu rezultatom 103:61 u posljednjoj utakmici šestog kola ABA lige.

"Crveno-bijeli‘ tokom cijele utakmice timu iz Aleksandrovca nisu dali ni šansu, osim da povedu dva poena razlike u uvodnim minutima utakmice.

Izabranici Andrije Gavrilovića su postepeno povećavali prednost, a do kraja prvog perioda ona je već bila dvocifrena, a do kraja prvog poluvremena šampion Srbije je u jednom trenutku imao i plus 27.

Domaći košarkaši se nisu tu zaustavili, konstantno su održavali i povećavali prednost do plus 42, koliko je i bilo na kraju susreta.

Najbolji u trijumfu Zvezde bio je Bili Beron sa 19 poena i devet asistencija, dok su po 13 dodali Lorenzo Braun, Ognjen Dobrić i Džejms Gist. Braun je imao i osam asistencije, uz tri ukradene lopte, dok je Gist upisao šest skokova.

Na drugoj strani istakli su se Rašad Von sa 19 poena, dok je Kinan Evans imao tri poena manje.

Zvezdi je to bio četvrti trijumf u regionalnom takmičenju, poslije kojeg drži četvrto mjesto na tabeli, iza Budućnosti, Cedevite Olimpije i FMP Železnika, koji imaju po pet pobjeda i jedan poraz. Igokea je na devetom mjestu sa skorom 1-5.