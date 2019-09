Odbojkašiće Srbije u finalu Evropskog prvenstva

Odbojkašice Srbije savladale su Italijanke sa 3:1 po setovima 25:22, 25:21, 21:25, 25:20 i plasirale se u finale Evropskog prvenstva.

Protivnik u nedeljnom finalu biće im bolje iz duela Turkinja i Poljakinja.Meč se igra u nedjelju od 18:30 časova.

Srbija će braniti titulu osvojenu prije dvije godine.

Aktuelne svjetske i evropske šampionke predvodila je Tijana Bošković, a pratile su je Brankica Mihajlović, Mina Popović i Stefana Veljković.

Kod Italije najefikasnija bila je Paola Egonu 24 poena, ali je zato odbojkašice Koneljana dosta i griješila.

Srpske odbojkašice su nešto slabije otvorile meč i to su njihove rivalke iskoristile. Međutim, kako je prolazio set, tako je rasla i njihova igra.

U završnici prvog seta Srbija dolazi do prvog vođstva, a potom i do prednosti do 1-0 (25:22).

Dobru igru s kraja prvog seta ekipa Zorana Terzića prenosi u drugi. Srbija ovaj period igre dobija sa 25:21.

Činilo se da će Srbija potpuno slomiti otpor protivnika u trećem setu, međutim razigrala se Paola Egonu, a i aktuelnim šampionkama je popustio prijem, i Italija smanjuje zaostatak (21:25).

U četvrtom setu Srbija je djelovala dominantno na terenu. Od starta ovog perioda srpske odbojkašice su dominirale, u jednom trenutku imale su šest poena prednosti, međutim Italija je uspjela da smanji na -2. To nije omelo Srpkinje da dobiju set rezultatom 25:20.