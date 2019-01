Odbojkašice "Bimal Jedinstva" poražene od Sent Rafael

Bimal Jedinstvo godinama dominira na domaćoj sceni, ali nikako da napravi korak više u Evropi. Francuski Sent Rafael bio je bolji u oba meča osmine finala Čelendž kupa.

Brčanke su imale svoju šansu, ali su ostale kratkih rukava da li zbog manjka iskustva i koncentracije ili realnog odnosa u kvalitetu. Svjestan je trener Smail Pezerović da su evropske utakmice jače i kvalitetnije od onih u domaćem prvenstvu, ali poručuje da je za njegovu ekipu ovo velika škola.

"U Sent Rafelu smo oba prva seta smo imali četiri poena razlike do same završnice. To se ne smije izgubiti. Mi to gubimo što znači da vrlo vjerovatno nemamo dovoljno koncentracije. Ne znamo da igramo sa takvim protivnicima koji mogu da sustignu tako veliku prednost u završnici i taj mentalni sklop na tome moramo poraditi ako želimo da budemo dio evropske odbojke", Smail Pezerović, trener ŽOK „Bimal-Jedinstva“ Brčko.

"Na žalost nismo pobijedile. Nismo baš nešto zadovoljne, jer smo imale prilika i nismo ih iskoristile baš zbog tog manjka iskustva. Okrećemo se sada našoj ligi i to je to", ističe Žana Dragutinović, kapiten ŽOK „Bimal Jedinstvo“ Brčko.

BH prvenstvo je ove sezone nešto izjednačenije pa su odbojkašice Jedinstva poslije nekoliko godina dobile dostojnog rivala u borbi za titulu. Za petama im je banjalučki BL Volej pa će prvenstvo do samog kraja biti neizvjesno.

"Nas već u petak čeka prvenstvo BiH. Dolazi Foča.Već nakon Foče taj veliki derbi odbojke , mi u Gacku. I, zaista utakmica koja će u mnogome odrediti dalji tok prvenstva. Napominjem, da nam je Banja Luka diše za vratom. Samo tri boda su iza. Tako da ne smijemo dopustiti kiks dole u Gacku", kaže Pezerović.

Da bi i naredne sezone Jedinstvo zaigralo u Evropi moraće da odbrani titulu šampiona BiH. Zato, vremena za tugovanje i dublju analizu nema, jer su pred Brčankama ključne utakmice na tom putu.