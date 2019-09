Odbojkaši Srbije se plasirali u četvrtfinale

Odbojkaši Srbije su se plasirali u četvrtfinale 31. EP u Sloveniji, Holandiji, Belgiji i Francuskoj, pošto su u četvrtfinalu matirali uporne Čehe sa 3:0 (31:29, 25:21, 25:18).



"Orlovi" će se u utorak (20.30) u Antverpenu, za ulazak u polufinale koje se igra 27. u francuskoj prestonici, boriti sa boljim iz duela Belgija - Ukrajina.

Žestoka borba vođena je samo u prvom setu. I to od trenutka kada su Česi servisima Jana Hadrave uspjeli da stignu vođstvo "orlova" od 22:18. Tada su srpski odbojkaši izgubili sigurnost, počeli su da griješe na servisima, što je rival iskoristio da prvi dođe do set-lopte. Srećom, spasili su pet set-lopti, a drugu su pretvorili u 31:29, pošto su izblokirali Hadravu, koji im je od početka meča zadavao dosta glavobolje. Inače, poslije izjednačene igre do 10 poena, Srbi su uspjeli da se odlijepe na plus tri, a potom im ni 22:18 nije garantovalo mirnu završnicu. Srbi su odlično napadali i blokirali, ali su se mučili kako da ukrote češke servere. Srećom, kada je bilo najpotrebnije sačuvali su mirnoću i uspjeli da povedu sa 1:0.

"Orlovi" su drugi čin završili bez trzavica. Istina, Česi su na početku zaprijetili, vodili sa 4:1, 8:6, da bi preuzeli kontrolu na terenu kada je Srećko Lisinac sa dva asa preokrenuo na 9:8. Zaigrali su Srbi sigurnije u napadu, mirnije na prijemu i u odbrani, čvršće na bloku. Nisu dozvoljavali Česima da se razigraju, uspjeli su da ukrote i sjajnog Hadravu i okončaju drugi set kako su i željeli.

U trećem su Srbi dominirali. "Orlovi" su bili razigrani, raspjevani, nisu dozvolili Česima da se razmahnu potpuno opravdavši ulogu favorita. Kada je Podraščanin stavio tačku na utakmicu odmah je počela priprema za najvažniju utakmicu na šampionatu, jer će se u utorak znati da li će se boriti za medalju ili će morati da spakuju kofere.

SRBIJA - ČEŠKA 3:0

DVORANA u Antverpenu. Gledalaca: 3.000. Sudije: Tvardovski (Poljska) i Blemhard (Holandija).

SRBIJA: Okolić, Kovačević 17, Petrić 8, Ćirović, Peković (libero), Krsmanović, Ivović, Jovović 3, Atanasijević 15, Luburić, Majstorović (libero), Podraščanin 9, Lisinac 10, Todorović. Poeni - napad: 47, blok: 10, servis: 5, greške rivala: 19 (7 iz servisa).

ČEŠKA: Monik (libero), Hadrava 15, Džavoronok 18, Zajiček 5, Finger 1, Kunc (libero), Patočka, Pavel Bartoš, Galabov 3, Adam Bartoš, Sobotka 2, Janku, Januh, Sedlaček 3. Poeni - napad: 35, blok: 5, servis: 7, greške rivala: 21 (14 iz servisa).

Setovi: 31:29, 25:21, 25:18.