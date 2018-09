Odbojkaši Srbije nakon drame savladali Francuze

Srbija je slavila na startu druge faze Svjetskog prvenstva. Nakon fantastične borbe savladali su Francusku sa 3:2 i povećali šanse da se bore za medalju.



U petom setu spasili su nekoliko meč lopti i dobili završni set 18:16. Sjajan je bio Atanasijević, koji je pri vođstvu Francuza kreirao preokret.

Sjajan meč pun preokreta odigrala je reprezentacija Srbije protiv Francuske. U prvom setu "galski pijetlovi" su iskoristili gotovo svaku grešku odbojkaša Srbije, koji nisu imali rješenje za Stefana Bojea. Francuska je prednost koju je stekla na startu iskoristila da dobije prvi set 25:22, ne dozvolivši nijednu šansu ekipi Nikole Grbića da se vrati u igru.

I u drugom su "pijetlovi" krenuli dobro (4:1), pa su došli i do 17:13, kada je Srbija napokon zaigrala kako zna. Aleksandar Atanasijević je krenuo da pogađa, a zatim sa Srećkom Lisincem i da blokira rivala. "Orlovi" su zaustavili Bojea i Ngapea, pa su došli do izjednačenja u setovima nakon što su ovaj period dobili 26:24.

Treći set je donio sjajan blok Srbije. Poveli su izabranici Nikole Grbića 9:4, da bi rival pokušao na sve načine da se vrati. Ipak, odlični napadi Atanasijevića i Lisinca čuvaju prednost pa na kraju "orlovi" koriste drugu set loptu za 25:20.

Francuska je uzvratila u četvrtom setu. Iskoristio je rival umor Atanasijevića koji nije dobio dobre lopte. "Galski pijetlovi" to koriste da dođu do plus šest (13:7). Pritisak nije popuštao pa je rival ubjedljivo dobio četvrti set 25:18.

Odluka je pala u dramatičnom petom setu.