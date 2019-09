Odbojkaši Slovenije u finalu Evropskog prvenstva

Reprezentacija Slovenije igraće u finalu Evropskog prvenstva. U polufinalu su Slovenci večeras pobijedili Poljsku sa 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:23).



Reprezentacija Slovenije prvi set je dobila na spektakularan način. Nakon što je Poljska tokom cijelog seta imala prednost, Slovenija je stigla do izjednačenja 22:22, a potom i do trijumfa sa 25:23.

U sjajnoj atmosferi dvorane "Stožice" u Ljubljani nastavljena je ova polufinalna utakmica, a Poljaci u drugom setu uzvraćaju na gotovo identičan način. Domaći tim je imao prednost koja je rasla do tri poena, a prvi put Poljska do izjednačenja dolazi na rezultatu 24:24. Potom u paklenoj atmosferi sa dva poena dolazi do pobjede i izjednačenja na 1:1 u setovima.

Samo na otvaranju trećeg seta Poljaci su imali prednost, ali nakon vođstva od 6:5 Slovenci preokreću rezultat i veoma brzo dolaze do pet poena viška 16:11, da bi mirno priveli ovaj set kraju.

Četvrti set donio je ogromnu neizvjesnost. Slovenija je vodila 2:0 i 4:3, a potom su Poljaci preuzeli inicijativu. Slovenija nakon zaostatka od 14:16 stiže do izjednačenja 16:16. U narednih nekoliko minuta igralo se poen za poen, a prvi put poslije dugo vremena Slovenci dolaze do vođstva 22:21. Potom je došla do dvije set lopte i vođstva 24:22.

Reprezentacija Srbije sutra će u polufinalu u Parizu igrati protiv domaćina Francuske.