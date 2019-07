Od naredne sezone: ABA bez mjesta u Evroligi

Na sastanku u Minhenu odlučeno je da elitno klupsko takmičenje broji 18 klubova, ali je promijenjen način na koji će klubovi sticati pravo učešća u Evroligi. Od naredne sezone domaće lige više neće biti kvalifikacione, pa tako ni šampion ABA lige neće imati osigurano mjesto među najboljima.

Četiri mjesta koja su bila rezervisana za prvaka ABA lige i najbolje timove Španije, Njemačke i VTB lige, ne računajući vlasnike A licence, biće pretvorene u tri specijalne pozivnice.

ECA Shareholders approved new EuroLeague Club Licensing Rules to be in force starting with the 2020-21 season.

- Two licenses from EuroCup

- Substituting Domestic League access by three Associated Annual Wild Cards

- Removing the maximum limit of clubs per country. pic.twitter.com/5O8Bf0LLHP

