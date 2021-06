– Čestitam mom bratu Nikoli na MVP nagradi. Volim te brate – napisao je Đoković.

Podsjećamo, Đokovića sutra očekuje polufinalni duel na Rolan Garosu sa Rafaelom Nadalom.

Joker is MVP 😤 Congratulations Nikola, volim te brate. All the best in playoffs @nuggets @NBA pic.twitter.com/aWEs9gG21h

