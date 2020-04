Od 20. aprila Bundesliga može da trenira

Austrijski vicekancelar i ministar sporta Verner Kogler najavio je danas popuštanje restrikcija u oblasti sporta od 1. maja, a prva popuštanja tiču se sportskih aktivnosti pod vedrim nebom, te je najavio mogućnost treniranja za fudbalere austrijske Bundeslige od 20. aprila.



Kada je riječ o fudbalu kazao je da će vrhunski klubovi, to jest članovi Bundeslige i učesnici u Kupu, po uzoru na Njemačku, moći da treniraju po manjim grupama od 20. aprila.

"Moći će da počnu da treniraju po manjim grupama. Međutim, to treba da bude uvijek isti broj istih sportista, jer ako bude sumnje u infekciju, onda ta grupa može da se izoluje", objasnio je on na konferenciji za štampu.

Istakao je da je u stalnom kontaktu sa Fudbalskim savezom, gdje se razmatra mogućnost nastavka prvenstva.

Rekao je da će, ako do toga dođe, svakako to biti bez publike, a utakmice mogu biti prenošene kako bi došle do fanova.

"Nije uvijek da smo istog mišljenja, ali postoji trend da želimo da omogućimo nastavak prvenstva", prenio je Kogler na konferenciji za štampu tok razgovora sa Bundesligom.

Prema njegovim riječima, uslov da se ponovo održe utakmice sa 11 igrača na obje strane, jeste da se uvedu druga pravila, pošto je nemoguće u tom sportsku održati odstojanje koje predviđaju mjere Vlade.

Kogler je kazao da se ide ka tome da prije utakmice, u najkraćem roku od 24 do 48 sati, bude sprovedeno testiranje igrača i dokazivanje da li je neko inficiran, kako fudbaleri, tako i stručni štab.

Međutim, ističe da Fudbalski savez, to jest Bundesliga mora da se sama brine o testovima, kako o sistemu testiranja, tako i samim testovima.

Kogler je kazao da Bundesliga sama mora da odluči kada će se nastaviti prvenstvo, jer mora uzeti u obzir o mogućnost izbijanja infekcije među igračima.

Kogler je naglasio da je za vrhunske sportiste neophodno usvojiti posebna pravila, jer oni žive od sporta.

Oni koji se budu pripremali za međunarodna vrhunska takmičenja dobiće mogućnost da treniraju, kako na terenima na otvorenom, tako i u dvoranama.

Međutim, kod dvorana ukazao je da mora da se poštuje pravilo od 20 kvadrata po osobi, a to važi kako za sportistu, tako i za trenera.

S tim u vezi se pripremaju pravila i preporuke.

Kogler je ukazao da su, što se amaterskog sporta tiče, restriktivne mjere pored šetnje dozvoljavale I bavljenjem sportom, ali pojedinačno na otvorenom.

Najavio je da se pripremaju izuzeci za sportove kao što su tenis, golf, streljaštvo, jahanje I slično.

Naveo je kao primjer da je za tenis razgovarano kako minimizirati opasnost od infekcije uvođenjem pravilnikom koji predviđa markiranje lopti, kako se ne bi tuđe dodirivale.

Što se trčanja tiče ukazao je da je neophodno veće rastojanje nego kod šetnje.

Kod brzog hodanja, kaže Kogler, eksperti preporučuju razmak od najmanje pet metara, a kod trčanja 10 metara.

Što se bazena tiče poručio je da svakako neće biti otvoreni od 1. maja, kako je tradicija u Austrijia da se otvore bazeni na otvorenom, jer je nepoznanica prenosa virusa u bazenima.

Najavio je, što se tiče klubova, kako amaterskih, tako i profesionalnih, finansijsku pomoć, to jest uključenje u fondove za pomoć, jer su suočeni s izostankom prihoda.

Što se Formule 1 tiče rekao je da bi bilo moguće održati trku na Špilbergu bez publike.

Kogler je kazao da ne želi država da tome stoji na putu, ali je ukazao da je jedan veliki problem ograničenje prekograničnog putovanja koja važe u mnogim zemljama.

Moguće je da se usvoje izuzeci od ograničenja ulaska u zemlju, na primjer uz obavezni karantin ili potvrde ljekara.