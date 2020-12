Obradović za ATV: očekuje prolaz u drugu fazu takmičenja

Poslije mnogo neizvjesnosti rukometašice Srbije sutra kreću put Danske gdje ih očekuje nastup na Evropskom prvenstvu. Biće ono po mnogo čemu drugačije od prethodnih takmičenja. Sve reprezentacije boraviće u takozvanom balonu, biće organizovana česta testiranja, a ko se bolje prilagodi na novonastalu situaciju može očekivati i dobre rezultate.

Reprezentacija Srbije takmičenje otvara utakmicom protiv aktuelnog svjetskog šampiona Holandije, zatim im slijede dueli sa Mađarskom i Hrvatskom. Selektor Ljubomir Obradović, gostujući u ATV jutru rekao je da očekuje prolaz u drugu fazu takmičenja. Vjeruje u svoj tim koji, kako kaže nikoga neće potcijeniti.

"Jedna ozbiljna reprezentacija. Sa njim počinjemo. Nisu nam nepoznanica. Druga utakmica protiv Mađarica, s nijma smo igrali prošle godine na turniru u Koreji, one su nam i protivnik u martu za plasman na Olimpijske igre. Hrvatska je redovan učesnik, međutim nismo imali priliku da se surećemo snjima. Jedna ozbiljna reprezentacija, koja je u zaletu. Imamo veliki respekt prema svima, ali nikoga ne precjenjujemo, ali isto tako nikoga nećemo ni potcijeniti", kaže selektor Obradović.

Evropsko prvenstvo je sam krem svjetskog rukometa, dodaje Obradović, jer najbolje selekcije dolaze upravo iz Evrope. Zato se kaže ne bi upuštao u prognozoranje ko je favorit, jer u trenutnoj situaciji svako svakoga može da pobijedi.



"Svih deset, 12 reprezentacija svako svakoga može da pobijedi u svakom momentu. Treba da vidimo da li su reprezentacije kompletne, da li ima povrijeđenih, da li ima zaraženih od korne. Biće dosta neizvjesno. Ne bih se upuštao u neke prognoze ko je tu favori. Ima ih više. Prošle godine niko nije računao na Holandiju i španiju, da će biti u finalu. Tako da me i to raduje, nešto novo na mapi ženskog rukometa", dodaje Obradović.



A na mapi selektora Obradovića su i rukometašice iz Republike Srpske, a dodaje i da ima želju da reprezentacija Srbije zaigra na parketu dvorane Borik.



"Dvije djevojeke iz Republike Srpske su bile u trenažnom centru u Srbiji, tako da pratim rezultate. Drago mi je da se Borac ponovo vratio i može da bude prvak, što mu iskreno želim. Iskoristio bih priliku da kažem da ću prvom prilikom da dovedem reprezentaciju Srbije, ako ne u zvaničnoj utakmici, onda u nekoj prijateljskoj. To mi je želja i sigurno bi odziv bio veliki. Želja da reprzentacija Srbije istrči u hali Borik koja je poznata i priznata i svi imamo želju da tamo dođemo", izjavio je Ljubomir Obradović.

Sreću reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu poželio je i trener rukometašica Borca Rade Unčanin, koji je 1997. godine imao priliku da sarađuje sa selektorom Obradovićem u Partizanu.

"Ljubo je bio prvi trener u Partizanu, ja sam mu bio prvi pomoćnik. Tako da naše drugarstvo traje dugo. Poznajemo se i dok smo igrali, tako da nekih četrdesetak godina traje to naše poznanstvo i prijateljstvo", kaže Unčanin.

