Obradović: Nije bilo nikakvih pregovora sa Fenerom

Trener Fenerbahčea Željko Obradović rekao je da nije pregovarao sa čelnicima ovog kluba o produžetku saradnje, ali je poručio da bi volio i naredne sezone da vodi tim.

Juče su se pojavile informacije da je najtrofejniji evropski stručnjak sve dogovorio sa rukovodiocima kluba, ali sada je jasno da od toga još uvijek nema ništa. Bivši stateg Panatinaikosa zato je odlučio da se obrati navijačima "žuto-crnih" i stane na kraj svim pričama.

"Trener sam Fenerbahčea do juna 2020. godine. Trenutno sam fokusiran samo na ono što je najbolje za tim. Bez obzira na to što ugovor ističe, moram da napomenem da nisam pričao ni sa kim iz Fenerbahčea, ali ni iz drugih klubova. Nikakva ponuda do sada nije napravljena. Takođe, volio bih da istaknem da je princip kojeg sam se uvijek držao da ne pregovaram sa drugim klubovima dok imam važeći ugovor. Sve vijesti koje su objavljene u vezi sa mnom i bilo kojim klubom osim Fenerom jednostavno nisu tačne. Da budem jasan i precizan, za narednu sezonu moj prioritet je da ostanem trener Fenerbahčea i to je poruka koju želim da pošaljem svim navijačima", stoji u saopštenju Obradovića.

Poručio je i da je u ovom trenutku zdravlje najbitnije, i da se upravo zbog toga do sada nije oglašavao. Kako kaže, u stalnoj je komunikaciji sa svojim saradnicima kako bi zajedno odlučili šta im je činiti u ovoj situaciji.