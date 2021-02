Obradović: Najbolje da Đoković napravi ultrazvuk da dokaže povredu

Povreda Novaka Đokovića tokom Australijan opena bila je tema koja je privlačila najviše pažnju.

Iako se Đoković mučio sa bolovima bio je dominantan za sve rivale, a baš mu je Fric bio najteža prepreka na putu do trofeja u Melburnu.

O Novakovom statusu u medijima, odnosno kompletnom svijetu, govorio je bivši selektor teniske selekcije Srbije Bogdan Obradović.

"Anglosaksonci vode medije, oni su to uradili. Uvijek moraju da imaju jednog ili dva junaka, uz jednog anti-junaka. Jedan je Robin Hud, a drugi Džek Trbosek. Biraju koji će superheroj biti Novak, prave od njega Trboseka. Zašto to radie? Puno ih boli jer je napravio više od Robina Huda. Sve što kreiraju je vrsta prevare i tako malipulišu", rekao je Obradović u emisiji "Fokus" na TV B92.

Teniski trener pojasnio je povredu Đokovića sa stomakom.

"Imao je taj problem. Jedan sam od rijetkih koji poznaje njegovo tijelo vrlo dobro, od samog tenisa ne može da se desi nešto ekstremno, ali može da se proširi i dođe do problema. Čak i to da odluči da preda, što bi se brže zaliječilo želio je sebe da stavi u zonu zbog svih pritisaka i ne bude izdajica roda svog. Umjesto da bude pohvaljen sada se govori da li je bio povrijeđen", poručio je.

Zatim je "poentirao":

"Najbolje da ga stavimo na ultrazvuk pred svim medijima i pokažemo nalaze. Tačno je to i to, milimetri povrede…", dodao je Obradović u svom stilu.

Obradović je najavio finale sa Danilom Medvedevim kao pobjedu Novaka u četiri seta, iako je, kako je rekao, u duši znao da će biti samo tri.

"Zaista cijenim Medvedeva, 20 pobjeda u nizu je imao, zato sam mu dao taj jedan set. Da kažete Lejkersima da pobjede 20 NBA ekipa to je ogroman zahtjev za svakog. Danil je momak koji je takmičar i talenat, gladan je Grend slem titula deset puta više od Novaka. To ne može da se poredi jer Đoković ima 18 tih trofeja", zaključio je on.