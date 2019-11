Obradović igračima: Izvinjavam se, mogu li da zamolim da malo igrate odbranu?

U duelu sa Barselonom trener Fenerbahčea Željko Obradović promijenio je stil, pa je umjesto bijesa pokušao da bude fin sa svojim igračima…

- Izvinjavam se što moram da pričam ovako. Mogu li da vas zamolim da malo igrate odbranu? Mogu li da vas zamolim da malo igrate odbranu...", molio je svoje igrače Obradović na tajm-autu.

"Sorry that I need to speak like that" pic.twitter.com/Huq9MzXWur

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) November 20, 2019