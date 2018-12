"Obračun" dva Bogdanovića, Srbin izašao kao pobjednik VIDEO

Utakmica je bila od početka do kraja veoma neizvjesna i nije se moglo pretpostaviti u kom će pravcu otići. Maksimalna prednost koju su oba tima imala bila je sedam poena, ali u veoma kratkim intervalima. Gosti su vodili 105:101 i 107:103. Međutim, Kingsi su izdržali te nalete i na kraju došli u situaciju da šutiraju za pobjedu. Dva puta je pokušao Dearon Foks, ali pobjedu Kingsima je donio Vili Kauli Stajn 16 sekundi prije kraja.

Ipak, u prvom planu bili su Bogdanović na obje strane, koji su bili najefikasniji u svojim timovima. Bojan u Indijani sa 27 poena (10/19 iz igre, 2/6 za tri) uz po tri skoka i asistencije. Bogdan je postigao 20 poena (šut iz igre 7/12, 3/6 za tri poena) uz šest asistencija, po dva skoka i ukradene lopte. Nemanja Bjelica je postigao 13 poena (6/12, 1/4 za tri) uz šest skokova, asistenciju i blokadu.

Will the real Bogdanovic, please stand up?! 🙌 pic.twitter.com/SlD3Qbw9MF

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 2, 2018