Objavljen snimak hapšenja MMA zvijezde Jona Jonesa, sve je trajalo 28 minuta

Policajci su u njegovom automobilu pronašli pištolj, dok su rezultati alkotesta pokazali da u krvi ima dvostruko veću količinu od dopuštene.

Snimak traje čak 28 minuta te se na njoj može vidjeti sve od trenutka kada je policija prišla Jonesu, testiranje na alkohol do privođenja UFC-ove zvijezde.

New bodycam footage of Jon Jones DWI arrest shows gun, Recuerdo found in car (@MMAFightingSM) https://t.co/DfHqqmatvK pic.twitter.com/PVKdnYtDsu

— MMAFighting.com (@MMAFighting) April 7, 2020