Objavljen snimak tuče huligana pred derbi: Bakljama gađali autobuse, putnici se razbježali

Uz snimak koji se pojavio na društvenim mrežama stoji opis da je riječ o napadu navijača Partizana na pristalice crveno-bijelih ispred jednog kafića.

Ono što se vidi na snimku jesu dvije grupe mladića koji se međusobno gađaju bakljama na stajalištu u blizini Šumica i da su neke od baklji poletjele i prema autobusu 31 koji je u tom trenutku saobraćao i bio na stajalištu.

Nekoliko hiligana je sa bakljama u rukama uletjelo u autobus, a putnici koji su se u tom trenutku našli na stajalištu su se razbježali na sve strane kako bi spasili žive glave.

Belgrade derby. 02.03.2019

In the city before the derby there were several clashes betweeb the fans and the police. On the video Partizanovci from Partizan attacked Crvena Zvezda pub before the game.#Fudbal #Večiti #Derbi #Crvena #Zvezda #Partizan #FKCZ #FKPartizan pic.twitter.com/WE29zXuhsH

— HooligansTV (@HooligansTV1) March 2, 2019