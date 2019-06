OBJAVLJEN SNIMAK IZ HOTELSKE SOBE: Potukli se Najmar i brazilska manekenka

Nakon što je rekao da je riječ o iznudi, da ga manekenka Nažil Trinidad ucjenjuje, internetom kruži snimak tuče!

Najprije su legli na krevet i krenuli da razgovaraju, da bi vrlo brzo došlo do sukoba, a Nažil je prva nasrnula, da bi se igrač PSŽ odbranio i uzvratio.

"Udariću te, ti znaš zašto. Jer si me juče prebio", vikala je manekenka, a onda je Nejmar ustao i tu se snimak prekida.

The girl that accused Neymar of raping her is a psychopath pic.twitter.com/wdwN1Ov3L6

