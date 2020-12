Novi Srbin u NBA ligi: Vasa Micić zvanično u Oklahomi

Oklahoma je nedavno dobila pravo na Vasilija Micića u trejdu sa Filadelfijom, koja ga je draftovala još 2014. godine.

Miciću će društvo u Oklahomi praviti Aleksej Pokuševski, koga su nedavno Tanderi izabrali kao 17. pika na draftu.

- Dobrodošao u Tandere, Vasilije Miciću - napisali su na Tviteru Oklahome.

Welcome to the Thunder, Vasilije Micić❗ #ThunderUp pic.twitter.com/qSECgkLH0F

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 8, 2020