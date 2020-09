Novi snimak razbjesnio navijače: "Novače, spremi tužbu!"

Naš teniser je predstavljen u javnosti kao loš momak koji je namjerno pogodio sudiju, a u više navrata vidjeli smo dokaze da namjere nije bilo.

Sada se pojavio snimak iz drugog ugla, koji nije bio dostupan tokom prenosa, koji će definitivno sprati ljagu sa srpskog tenisera.

Navijači smatraju da je organizator sve do sada pokušavao da sakrije snimak koji otkriva šta se zaista dogodilo.

Laura Klark pala je kao pokošena, a najnoviji snimak pokazuje da je loptica uopšte nije pogodila u vrat.

Navijači Novaka Đokovića pozivaju srpskog tenisera da podnese tužbu protiv Ju-Es opena koji ga je diskvalifikovao na osnovu pretjerano dramatične reakcije Klarkove.

Navijači od srpskog tenisera zahtijevaju da organizatore tuži zbog:

-Neosnovane diskvalifikacije

-Kazni u iznosu od 257.000 dolara

-Emotivnih trauma

-Rušenja ugleda

Pogledajte i sami šta se zapravo dogodilo i gde je loptica završila:

Novak Djokovic should sue the #USOpen for:

1. Wrongful disqualification.

2. Fraudulant fines of $257k.

3. Emotional trauma.

5. Defamation of character.

Ball clearly grazed her right shoulder and she pretended it hit her neck then #USOpen withheld footage until it was too late. pic.twitter.com/NkwUbhy7IE

