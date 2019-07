Novakov urlik uzdrmao London!

Prvi reket svijeta je pobijedio 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Kada se pogleda rezultat, reklo bi se da, osim u drugom setu, Novak nije imao mnogo problema. Međutim, nije bilo baš tako.

To se najbolje vidi po Novakovoj reakciji po završetku meča!

Njegov urlik olakšanja prodrmao je London...

.@DjokerNole improves to 12-1 in his 13 most recent Grand Slam semi-finals. 👍

🎥: @Wimbledonpic.twitter.com/MU3ppJ9Qp5

— ATP Tour (@ATP_Tour) July 12, 2019