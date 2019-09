Novaka zvižducima ispratili sa US Opena, oglasio se i Vavrinka

Novak je predao meč na US openu Stenu Vavrinki početkom trećeg seta. Nema dileme da je prvom reketu svijeta bilo najteže, što zbog bola u ramenu, što zbog činjenice da ne može da nastavi da brani titulu.

Na sve to, umjesto aplauza podrške, dobio je zvižduke!

Srećom, ljudi iz svijeta tenisa razumiju Novaka. Mnogi su se oglasili i pružili mu podršku.

Always a pleasure to play with you champ @DjokerNole especially on such a big stage! Never easy to leave court like that, I wish you a speedy recovery!

Positives to take from the match are that i felt very strong and am ready for the quarters, see you guys there! 🤗💥🎾🔥😏⚡️ pic.twitter.com/4OZRIYel6k

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 2, 2019