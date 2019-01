Novaka iznervirala odluka sudije VIDEO

Đokovića je kopkalo dosta stvari tokom meča, a sigurno mu nije bilo prijatno kada je Šapovalov napravio preokret i izborio četvrti set.

Ipak, jedna nelogični potez organizatora u Melburnu ostaće zapamćen teniskoj javnosti, a pogotov kod Novaka.

Organizatori su upalili svjetla na terenu tokom meča iako za to nije bilo nikakve potrebe, kako je istakao i sam srpski teniser odmah nakon duela.

"Mislim da nije bilo logike da se upale svjetla u pet popodne, kada ima još četiri sata dnevnog svjetla", rekao je Novak, a zatim upitao publiku: "Da li ste vi vidjeli loptice dobro? Ja sam takođe. To je bilo totalno nepotrebno, a rekli su mi da su to uradili zbog televizijskih razloga".

TV reasons? Err.. sorry Nole. 😳

.@DjokerNole explains why he was upset at the floodlights during his win over Denis Shapovalov. pic.twitter.com/DXAIB88y9X

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 19. siječnja 2019.