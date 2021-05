Novak urlao na sudiju: "Koliko još treba da shvatiš da ne može da se igra?!"

- Koliko još treba da shvatiš da ne može da se igra tenis? - vikao je Novak, koji se nakon toga sklonio u prolaz kod izlaza sa terena uz riječi da je više puta tražio da se meč prekine.

Sudija je odgovorio "ne, nisi tražio nijednom".

Došlo je do kratke rasprave, a potom i do kratkih konsultacija sa supervizorom, koji je ubrzo shvatio da je Novakov zahtjev na mjestu, pa je meč prekinut zbog kiše koja se ozbiljno raspadala u Rimu.

Seems like @DjokerNole is not in a good mood with the chair umpire. @TennisChannel @atptour @TheTennisTalker pic.twitter.com/JC1wDR0KVI

— Andy R. (@andyacr) May 11, 2021