Novak u drugom kolu Rodžers kupa!

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, savladao je Mirzu Bašića u dva odigrana seta na startu Mastersa u Torontu.

Đoković je tako ostvario pobedu u svom prvom singl meču poslije osvajanja Vimbldona pobedom od 6:3, 7:6(3).

Srpski teniser je trebalo da igra protiv Korejca Hjeona Čunga, kojem je "dugovao" za poraz u četvrtfinalu Australijan Opena, ali je omaleni azijski teniser predao meč neposredno prije njegovog početka.

Bašić je tu upao kao "laki luzer" i bivšem broju jedan, koji doduše nije bio na prepoznatljivom nivou, pružio sasvim pristojan optor.

Đoković je ušao u meč servirajući dobro, ali je pravio neke nesmotrene greške. Brejk je ipak došao brzo, u drugom servis gemu bosanskohercegovačkog tenisera.

Nastavio je Srbin da servira u istom ritmu i, iako nije došao do ubedljivije prednosti, mirno je priveo prvi set kraju.

U drugom je bila slična priča, a u sedmom gemu seta Novak dolazi do novog brejka. Ipak, veoma neočekivano, Bašić, poslije ogromnog broja Đokovićevih grešaka, dolazi do ri-brejka i poravnava rezultat, a zatim svojim servisom dolazi do prednosti.

Nekako je Đoković zatim uspio da dođe do 6:5 i servisa, ali nastavio da rivalu poklanja poene. Prvu brejk loptu je u tom svom servis gemu spasao, ali je prilikom druge napravio novu duplu servis grešuku i set je otišao u taj-brejk.

Tu ipak Novak nije imao veći problema. Odmah je poveo i tu prednost je, prije svega dobrim servisima, ali i velikim greškama Bosanca, zadržao do kraja nezvaničnog trinaestog gema seta i zasluženo prošao narednu rundu.

Đokovićeva igra nije bila ona sa Vimbldona, ali nije bila ni mnogo loša. Tražio se dugo tokom meča, pokušavao je da dođe do nekog konstantnog ritma ali mu često to nije polazilo od ruke. Malo je imao i sreće što mu je protivnik bio "laki luzer" Mira Bašić, jer da je sa druge strane mreže bio neki spremniji i kvalitetniji teniser ovakva igra možda čak i ne bi "prošla".

U drugom kolu srpski broj jedan sastaje se sa domaćim teniserom Piterom Polanskim, koji je prethodno bio bolji od Australijanca Metjua Ebdena.

Srbin ne brani nijedan ATP bod na ovom turniru, s obzirom da prošle godine nije ni nastupao, a eventualnim osvajanjem trorfeja na Rodžers kupu u Torontu, uz hiljadu bodova, inkasirao bi i 1.020.425 dolara.