Novak "spustio" novinara iz Njemačke: Možda se Srbija bolje nosila sa virusom nego Amerikanci?

Novak Đoković okupio je tenisku elitu na Adrija Openu, a već na prvoj konferenciji za medije, suočio se sa škakljivim pitanjem stranih novinara.

- Prije svega, hvala ti na dolasku, veoma je lijepo vidjeti toliko internacionalnih medija, zadovoljstvo mi je. Pretpostavljam, ti si doputovao iz Njemačke, jesam li u pravu? Sve je išlo lagano za tebe, nadam se. Gledajte, definitivno su drugačije okolnosti danas, svi mi to možemo osjetiti. Svi imamo drugačije mjere. U Srbiji, SAD, Velikoj Britaniji, na primjer. Tako da, teško je veoma govoriti o internacionalnom standardu. Šta je internacionalni standard? Niko to ne zna, stvarno - počeo je Novak obraćanje.

- Više je to pitanje pristupa da se vidi kako zemlje odobravaju ovakve vrste događaja, koja deševaju sa publikom, zato što se neki nose sa boljim brojkama u poređenju sa drugim zemljama. Možda smo mi ovde imali prihvatljiv uspjeh u borbi sa korona virusom. Naravno, mnogi životi su izgubljeni i to je strašno vidjeti. I ovdje i u svijetu, gdje god se virus širi. Ali, znate, život ide dalje, a mi smo sportisti i težimo tome da igramo, da se takmičimo, i cijela ideja Adrija Tura potiče iz toga kako se držimo zajedno, kao sada ovdje. Ovo je bio moj san, naravno, nisam ni znao od početka da li će biti moguće, prije 4 nedjelje smo prvi put pričali na ovu temu.

Nole je potom posebno zahvalio Aleksandru Zverevu, Dominiku Timu i Grigoru Dimitrovu.

- Hoću da zahvalim svim ovim momcima koji su uložili napor, Grigor je došao iz SAD u Evropu, to je stvarno nevjerovatno, da su ovi momci ovde. I Teniski savez Srbije, pa sljedeće nedjelje Hrvatske, organizovali su turnire za niže rangirane igrače sa ovih prostora. To su momci koji imaju mogućnost da putuju ovdje bez karantina i testova, mogu da se takmiče i zarade neki novac. To je pozitivna poruka. Naravno, svako može to da gleda iz drugih uglova. Možete i da kritikujete, možete i da kažete da je ovo možda opasno ili ne, ali to nije do mene, da govorim da li je pogrešno ili dobro. Mi samo pratimo mjere Vlade Srbije. Ja sam samo dobio priliku da organizujem nešto poput ovog.

Bilo je riječi i o američkim turnirima.

- Mi smo svoju priliku za to iskoristili i nadam se da ćemo se vratiti sa tenisom nazad, na Tur veoma brzo, govorilo se o US Openu i Sinsinatiju prije. Očigledno, mjere su tamo potpuno drugačije. Veoma je teško porediti, ne možeš porediti. Tako da, sada ćemo se fokusirati na ovo, svi se nadamo individualno i kao tim da ćemo se vratiti veoma brzo.