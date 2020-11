Novak šokirao svijet: Srpski teniser predlaže radikalnu promjenu

Novak Đoković je šokirao svijet tenisa, jasnim i hrabrim stavom o jednoj radikalnoj promjeni.



Naime, nakon što je savladao Dijega Švarcmana u prvom kolu grupne faze završnog turnira u Londonu, srpski as se javno založio da se prekine s igranjem mečeva na tri dobijena seta.

"Imamo jedan statistički podatak koji je prilično šokantan, a to je da je prosječna starost teniskog navijača, širom svijeta, 61 godina. Zato mislim da moramo nešto da promijenimo. To je bar moj stav". rekao je najprije Nole.

Tome je dodao i sljedeće:

"Ja sam više za to da se igra na dva dobijena seta, i to na svakom turniru. Grend slemovi su se uvijek igrali po principu "ko je bolji u pet odigranih setova", istorijski je to oduvijek tako, pa ne znam baš da li je moguće da se promijeni. Ali, ja prosto osjećam da imamo dovoljno turnira i mečeva. Tenis se sastoji od najduže sezone od svih sportova, traje od 1. januara do novembra. Skoro svake sedmice imate turnir. Ne vidim zašto bismo igrali pet setova, čak i da postoje ti neki "istorijski razlozi". Prosto mislim da je pažnja navijača, naročito mlađih, mnogo kraća", ističe Đoković.

Novak Đoković je ipak prilično "glasan" u iznošenju svojih razloga za neophodnost promjena:

"Da bismo popravili tenis, kao proizvod, i komercijalan i marketinški, mislim da moramo da se prilagodimo novoj generaciji. Mi smo jedan od sportova koji se drži tradicije i ja to poštujem, ali u isto vreme nismo ni razmišljali pošteno o promjenama. O načinu kako se broje poeni, o drugačijem kalendaru, o drugačijem sistemu ATP bodovanja… Svaki put mi to pomenemo, ali ne osjećam da postoji snažna želja da se tome posveti pažnja", ističe najbolji teniser svijeta.